Суд разрешил детский вопрос

Мотовилихинский райсуд удовлетворил ходатайство бывшего зампредседателя правительства Пермского края Елены Лопаевой об отсрочке четырехлетнего лишения свободы. Согласно решению суда, она предоставлена до момента достижения 14-летнего возраста ее малолетним сыном. В прошлом году суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства, но кассация направила материал на новое рассмотрение. Против отсрочки выступала прокуратура, представители которой настаивали, что ребенок осужденной проживает в надлежащих условиях, а родственники занимаются его воспитанием. Теперь у надзорного органа есть право оспаривать решение в апелляции. Если решение вступит в законную силу, то по истечении отсрочки с госпожи Лопаевой либо снимут судимость, либо смягчат вид наказания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Впервые ходатайство Елены Лопаевой об отсрочке наказания в виде четырех лет лишения свободы Мотовилихинский райсуд Перми рассмотрел в июне 2024 года. Ранее госпожа Лопаева была признана виновной в совершении растраты 67,6 млн руб. фонда «Содействие — XXI век» вместе с его директором Еленой Найдановой. Последняя в ходе рассмотрения дела по существу от суда скрылась и была объявлена в розыск. Госпожа Лопаева во время судебных заседаний настаивала, что не могла совершить растрату, поскольку похищенные деньги были вверены директору фонда. В сентябре прошлого года Индустриальный райсуд удовлетворил гражданский иск фонда о взыскании с нее 67 млн руб. ущерба по делу.

Обращаясь с ходатайством об отсрочке исполнения наказания, Елена Лопаева пояснила, что является матерью четырех детей. Самый младший из них, 2011 года рождения, является малолетним. Его воспитывает престарелая мать осужденной, а отец ребенка полноценно заниматься сыном не может, поскольку постоянно находится в командировках. По мнению госпожи Лопаевой, в результате ее сын остался без надлежащего внимания и воспитания. 14 июня прошлого года суд в удовлетворении ходатайства отказал. Как было отмечено в постановлении, ребенок проживает в отдельной комнате в благоустроенном жилье, в хороших бытовых условиях. При этом его воспитанием совместно занимаются отец и бабушка, у которой он проводит каникулы.

В судебном акте также было упомянуто, что по месту отбывания наказания в пермском СИЗО №5 Елена Лопаева характеризуется посредственно. В частности, она не имеет поощрений, не участвует в работе кружков и не посещает мероприятия воспитательного характера. Постановление суда первой инстанции осужденная и ее защита безуспешно пытались обжаловать в Пермском краевом суде. В ноябре прошлого года Седьмой кассационный суд в Челябинске постановление отменил и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

В ходе повторного рассмотрения ходатайства выяснилось, что прокуратура выступает против удовлетворения ходатайства Елены Лопаевой. Представитель надзорного органа сообщил, что ребенок осужденной проживает в хороших условиях, с отцом и бабушкой, которые занимаются его воспитанием, его права никаким образом не нарушаются. Кроме того, по месту отбывания наказания госпожа Лопаева характеризуется отрицательно и имеет два взыскания.

Защитник Елены Лопаевой, адвокат Александр Березин в своей речи настаивал, что ходатайство об отсрочке наказания обоснованно. По его словам, прокуратура строит свои доводы на тех же основаниях, что и при первом рассмотрении вопроса об отсрочке наказания. Господин Березин отметил, что в данном случае характеристики осужденного от администрации исправительного учреждения учитываться не должны — на это указывали Конституционный и Верховный суды, кроме того — из-за этого решение первой инстанции отменила кассация. По мнению адвоката, в данном деле приоритетом являются права ребенка осужденной. Сын госпожи Лопаевой, как говорит Александр Березин, живет с бабушкой, которой уже 80 лет, поэтому воспитывать и контролировать 13-летнего ребенка ей очень тяжело. «У нас нет документов, что отец постоянно принимает участие в воспитании. Он помогает содержать сына, но постоянно находится в командировках,— рассказывает адвокат, — каждый день заниматься ребенком он не может».

В итоге суд ходатайство об отсрочке наказания удовлетворил. Госпожа Лопаева должна покинуть места лишения свободы после того, как копия решения поступит в администрацию исправительного учреждения. Согласно ст. 82 УК РФ, суд по истечении отсрочки может либо освободить осужденную от дальнейшего отбывания наказания, либо заменить его оставшуюся часть более мягким видом. Впрочем, прокуратура может оспорить решение Мотовилихинского райсуда в апелляционной инстанции.

Дмитрий Астахов