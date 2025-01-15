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Коммерсантъ FM
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Согласована цена контракта на поставку российско-индийских ракет в Индонезию

Представители Индии, России и Индонезии после семи лет переговоров пришли к итоговому соглашению о цене сделки по поставкам крылатых ракет производства российско-индийской оборонной компании BrahMos Aerospace в интересах индонезийских вооруженных сил. Об этом сообщила сегодня, 15 января, индийская газета Hindustan Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Сумма сделки составит $450 млн, информация о количестве и типе ракет не раскрывается. Предполагается, что речь идет о ракетах PJ-10 морского и воздушного базирования. По мнению собеседников издания, официально о сделке будет объявлено в конце января в ходе визита президента Индонезии Прабово Субианто в Индию.

Аналогичные переговоры о поставках таких же ракет сейчас проходят с представителями Вьетнама, стороны уже договорились о сумме сделки в $700 млн.

Сверхзвуковая ракета PJ-10 создана на базе экспортной версии российской ракеты «Яхонт» и уже стоит на вооружении ряда кораблей индийских и филиппинских военно-морских сил. Современные модификации ракеты способны развивать скорость до 3 Махов и имеют дальность полета до 800 км в морском варианте и до 500 км — в модификации для воздушного базирования на истребителях Су-30МКИ.

Как ранее сообщал «Ъ», Москва и Дели также находятся в процессе заключения соглашения на $4 млрд о приобретении радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» производства концерна ВКО «Алмаз-Антей». Делегация предприятия уже посетила Индию для обсуждения аспектов строительства комплекса с возможными локальными участниками строительства.

Дмитрий Сотак

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