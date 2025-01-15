В Анапе сохраняется высокая доля бронирований пляжных туров на лето

Доля Анапы в общем объеме бронирований пляжных туров на лето в России составляет 35%. Данный показатель практически наравне с уровнем бронирований в Сочи (36%), сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

По словам представителей компании «Алеан», несмотря на кратковременное увеличение числа аннуляций, связанное с крушением танкеров в Черном море, популярность Анапы остается высокой. Для сравнения, доля бронирований Геленджика составляет 14%, а Крыма — 13%.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что ранние бронирования курортов Краснодарского края на летний сезон изначально опережали показатели 2024 года на 15–20%. Однако из-за инцидента с разливом нефтепродуктов темпы продаж замедлились: сейчас отставание составляет 6–8% по сравнению с началом прошлого года. По состоянию на январь 2025 года, туроператоры реализовали только 8% летней программы.

АТОР прогнозирует восстановление спроса на курорты Краснодарского края после ликвидации последствий ЧС, официальных заявлений властей и появления положительных отзывов туристов.

Вместе с тем спрос на раннее бронирование пляжных туров вырос на 5–10% по сравнению с 2024 годом. Так, бронирования в Сочи увеличились на 20%, в Геленджике — на 47%, а запросы на отдых в Крыму удвоились.

Нурий Бзасежев