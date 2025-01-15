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ДУМ Татарстана выдвинул Камиля Самигуллина на пост муфтия республики

Все 48 мухтасибатов (муниципальных отделений) выдвинули кандидатуру Камиля хазрата Самигуллина на предстоящие выборы муфтия Татарстана, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ).

На пост Главного казыя республики выдвинули Джалиля хазрата Фазлыева. IX Съезд ДУМ Татарстана на котором изберут нового главу религиозной организации и главного шариатского судью пройдет 19 марта 2025 года.

Камиль Самигуллин впервые был выбран муфтием Татарстана в 2013 году после отставки Ильдуса Файзова. Он покинул пост из-за тяжелых ранений, которые получит в результате взрыва служебной машины. За час до покушения на муфтия у своего дома был застрелен его заместитель Валиулла Якупов.

С момента своего первого назначения Камиль Самигуллин дважды переизбирался Духовным управлением мусульман Татарстана в 2017 и 2021 году.

Дарья Сайфиева

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