Объем денежных переводов в Грузию из России в 2024-м упал на 64,6%

За 2024 год объем денежных переводов из России в Грузию составил $541,2 млн. Это на 64,6% меньше показателей 2023 года, следует из статистики Национального банка Грузии.

Всего в Грузию в 2024 году перевели $3,4 млрд из разных стран мира, что на 19% меньше, чем в 2023 году ($4,1 млрд). На первом месте по объему расположились США: оттуда перевели $572,8 млн (+24,4%). Россия заняла второе место по объемам, далее идет Италия с $430,8 млн, что на 17,6% меньше показателя за 2023 год.

В 2022 году объем переводов средств из-за рубежа в Грузию равнялся $4,4 млрд, тогда он вырос в 1,9 раза в сравнении с 2021 годом. При этом из России поступило около $2,07 млрд, что в 5,8 раза больше, чем было в 2021 году.