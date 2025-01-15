В Саратове подросток арестован по подозрению в покушении на депутата областной думы

Волжский районный суд Саратова на два месяца арестовал подростка, который, по версии правоохранителей, готовил покушение на депутата областного парламента Александра Янкловича (ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону, с соответствующим ходатайством выступил следователь отдела по расследованию особо важных дел управления.

Ранее силовики сообщили о задержании фигуранта, который вечером 11 января якобы пробрался на территорию дома господина Янкловича с целью совершить покушение. Не застав никого дома, юноша удалился с целью реализовать задуманное позднее.

Затем подростка задержали сотрудники УФСБ. Сам Александр Янклович предположил, что заказчиком выступили украинские спецслужбы, покушение тщательно готовилось, а в качестве орудия исполнитель планировал использовать перцовый баллончик и молоток.

Никита Маркелов, Саратов