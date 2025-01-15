В Ярославской области назначили избирательные кампании

В Ярославской области выборы депутатов представительных органов вновь образованных 16 муниципальных округов пройдут 6 апреля 2025 года. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Решение было принято 15 января на заседаниях 16 территориальных избирательных комиссий. Избирательные кампании проведут на всей территории региона, исключениями станут Ярославль, Рыбинск и Переславль.

«По итогам голосования в апреле будут избраны 285 муниципальных депутатов, а правом голоса будут обладать свыше 330 тыс. жителей региона»,— сообщили в избиркоме.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что выборы проводятся в результате ликвидации двухуровневой системы местной власти и преобразования районов в округа. Депутаты будут избираться по многомандатной системе, затем избранники выберут глав округов. Планируется, что голосование будет трехдневным, но соответствующее решение комиссии примут позже.

Как партии готовятся к апрельским выборам — в материале «Ъ-Ярославль».