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обновлено 18:45

Полиция не нашла опасных объектов на улице Пескова в Ростове

Полицейские проверили участок ул. Пескова в Советском районе Ростова, где был замечен подозрительный предмет. В результате опасных объектов не обнаружили. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полицию обратились местные жители. Они сообщили о том, что на пешеходном переходе по ул. Пескова находится неизвестный подозрительный предмет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Участок был оцеплен.

Анастасия Казуков

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