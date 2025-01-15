обновлено 18:45
Полиция не нашла опасных объектов на улице Пескова в Ростове
Полицейские проверили участок ул. Пескова в Советском районе Ростова, где был замечен подозрительный предмет. В результате опасных объектов не обнаружили. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В полицию обратились местные жители. Они сообщили о том, что на пешеходном переходе по ул. Пескова находится неизвестный подозрительный предмет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Участок был оцеплен.