Полиция не нашла опасных объектов на улице Пескова в Ростове

Полицейские проверили участок ул. Пескова в Советском районе Ростова, где был замечен подозрительный предмет. В результате опасных объектов не обнаружили. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В полицию обратились местные жители. Они сообщили о том, что на пешеходном переходе по ул. Пескова находится неизвестный подозрительный предмет. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Участок был оцеплен.

Анастасия Казуков