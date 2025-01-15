За пять лет в свердловских селах построили более 90 медпунктов

В муниципалитетах Свердловской области с 2020 года открыли свыше 84 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и семь общих врачебных практик (ОВП). На эти цели было выделено из федерального бюджета свыше 753 млн руб., сообщили в региональном департаменте информационной политики. На сегодня в области работает 151 такой медпункт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В прошлом году в регионе появилось девять новых ФАПов и одно здание ОВП в Пышминском, Полевском, Нижнесергинском, Бисертском, Байкаловском, Режевском, Белоярском, Верхнепышминском районах и Горноуральском городском округе — на их открытие потратили более 95 млн руб. В 2025 году заключены контракты на установку 46 модульных зданий на общую сумму более 442 млн руб., которые расположат в большинстве выше упомянутых пунктах, а также в Красноуфимском, Ачитском, Березовском, Шалинском, Артемовском, Каменском, Тавдинском, Сысертском муниципальных округах, Таборинском, Слободо-Туринском районах и на территориях Богдановича и Ирбита.

В сельских медпунктах созданы комфортные условия для пациентов, в том числе и инвалидов, имеется аппаратура для лечения заболеваний и диагностики травм: портативные электрокардиографы, кислородные ингаляторы, автоматические дефибрилляторы, носилки, холодильники для лекарств и другое.

Напомним, ранее правительство Свердловской области приняло изменения в бюджет региона на 2024 год. Его доходы и расходы увеличились на 6,8 млрд руб., до 428,9 млрд руб. и 479,2 млрд руб. соответственно. Дополнительные средства планировали направить на строительство объектов здравоохранения и оснащение оборудованием больниц.

Ирина Пичурина