Мэр Ярославля рассказал, когда начнется благоустройство центра

Благоустройство пешеходного центра в Ярославле стартует по мере готовности документации. Мэр Артем Молчанов сообщил в ходе пресс-конференции, что задача стоит начать работы в 2025 году.

Напомним, что в первый этап благоустройства войдут улица Кирова и Депутатский переулок, которые на настоящий момент являются пешеходными. ООО «Проектный офис» из Уфы подготовило проект и представило эскизы благоустройства.

Сейчас определены три участка: Кирова и Депутатский переулок, улицы Депутатская и Нахимсона, улица Максимова. По словам мэра, сейчас в высокой готовности документация по улице Кирова и Депутатскому переулку, а также по улице Максимова.

«Задача поставлена в этом году начать работы. Мы точно пониманием, что эта работа не на один год. Как минимум три участка работ — три года. Как только документация будет готова — мы будем приступать к работе. Но есть сложный процесс, связанный с транспортной схемой. Мы должны уведомить всех заранее»,— прокомментировал Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на период работ по созданию пешеходного пространства Депутатский переулок и улицу Кирова временно оградят.

Алла Чижова