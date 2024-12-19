В Ярославле оградят улицу Кирова на время создания пешеходного пространства
В Ярославле на период работ по созданию пешеходного пространства Депутатский переулок и улицу Кирова временно оградят. Такая информация содержится в разделе проекта, предусматривающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН) во время работ. Документы размещены на сайте областной службы охраны ОКН.
Улица Кирова, проект
Напомним, что в Ярославле готовятся к благоустройству пешеходного центра. В первый этап войдут улица Кирова и Депутатский переулок. ООО «Проектный офис» из Уфы подготовило проект и представило его.
Согласно проекту, подъезды к территории сохранятся с улиц Максимова, Первомайская и Нахимсона. У всех входов будут «накопительные площадки для ожидания» с велопарковкой. Проект подразумевает обновление освещения, твердого покрытия, установку малых архитектурных форм, системы видеонаблюдения и звукового сопровождения.
В число работ войдут замена и установка бордюров, устройство тротуаров, дорожных ограждений, оформление пешеходных зон и кафе в едином стиле, установка дополнительных дождеприемников, размещение городской мебели, обновление озеленения, размещение скульптурных композиций или арт-объектов. При этом ранее планируемой установки фонтана на пересечении Депутатского переулка и улицы Кирова сейчас в проекте нет. Все работы будут вести ручным способом, исключением станут погрузочно-разгрузочные работы.
«В период проведения работ предусматривается установка временного ограждения территории»,— указывается в разделе.
Меры по обеспечению сохранности территории получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, так как «проведение работ не окажет воздействия на объекты культурного наследия, параметры объектов культурного наследия при этом не изменятся, а также не затронется их предмет охраны». Общественные обсуждения уже начались и продлятся до 9 января.