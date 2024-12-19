В Ярославле оградят улицу Кирова на время создания пешеходного пространства

В Ярославле на период работ по созданию пешеходного пространства Депутатский переулок и улицу Кирова временно оградят. Такая информация содержится в разделе проекта, предусматривающего меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (ОКН) во время работ. Документы размещены на сайте областной службы охраны ОКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Кирова, проект

Улица Кирова, проект



Напомним, что в Ярославле готовятся к благоустройству пешеходного центра. В первый этап войдут улица Кирова и Депутатский переулок. ООО «Проектный офис» из Уфы подготовило проект и представило его.

Согласно проекту, подъезды к территории сохранятся с улиц Максимова, Первомайская и Нахимсона. У всех входов будут «накопительные площадки для ожидания» с велопарковкой. Проект подразумевает обновление освещения, твердого покрытия, установку малых архитектурных форм, системы видеонаблюдения и звукового сопровождения.

В число работ войдут замена и установка бордюров, устройство тротуаров, дорожных ограждений, оформление пешеходных зон и кафе в едином стиле, установка дополнительных дождеприемников, размещение городской мебели, обновление озеленения, размещение скульптурных композиций или арт-объектов. При этом ранее планируемой установки фонтана на пересечении Депутатского переулка и улицы Кирова сейчас в проекте нет. Все работы будут вести ручным способом, исключением станут погрузочно-разгрузочные работы.

«В период проведения работ предусматривается установка временного ограждения территории»,— указывается в разделе.

Меры по обеспечению сохранности территории получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, так как «проведение работ не окажет воздействия на объекты культурного наследия, параметры объектов культурного наследия при этом не изменятся, а также не затронется их предмет охраны». Общественные обсуждения уже начались и продлятся до 9 января.

Алла Чижова