Госдума в первом чтении одобрила штрафы за сломанные ограждения на железной дороге

Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за повреждение ограждений в метрополитене и вдоль железнодорожных путей. Санкции составят 3–5 тыс. руб. для граждан, если нарушение зафиксировано на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Штраф на сумму 1–3 тыс. руб. будет действовать в остальных регионах.

Изменения предлагаются в ст. 11.1 КоАП РФ «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене». В текущей редакции она предусматривает штраф 300–500 руб. за повреждение «путевых объектов», но каких именно, закон не уточняет.

За принятие инициативы проголосовали все 409 присутствующих депутатов. Во время обсуждения законопроекта депутат Анатолий Выборный (ЕР) предложил распространить повышенные санкции на города, в которых есть метрополитены,— Екатеринбург, Казань, Самару, Новосибирск и Нижний Новгород. Депутат Юрий Станкевич (ЕР) также предложил пересмотреть штрафы по другим составам ст. 11 КоАП, отметив, что по некоторым из них штрафы составляют всего 100 руб. (например, за нарушение правил выпаса скота вблизи железнодорожных путей). Докладчик по этой инициативе Юрий Петров пообещал рассмотреть предложения депутатов ко второму чтению.

Проект в октябре 2023 года внесла Мосгордума. В пояснительной записке к проекту авторы указывали, что штрафы по ст. 11 КоАП не пересматривались с 2007 года и не соответствуют «степени общественной опасности» данных правонарушений. Авторы также ссылались на рост в 2024 году случаев травм граждан на объектах железнодорожного транспорта. Этим же законопроектом вводится штраф 500 руб. за переход по пешеходному переходу через пути при запрещающем сигнале светофора.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «Хождение по путям накладно».

Полина Мотызлевская