В Крещение в Тюмени продлят работу автобусов до полуночи

19 января в Тюмени работу автобусных маршрутов продлят из-за проведения праздника Крещения, сообщили в пресс-службе городской администрации. Автобусы №2, №14, №30, №37, №47, №54, №64 будут работать до 24:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Последние автобусы на маршрутах №14, №30, №37 отправятся от остановки «Строительный институт ТИУ» в 23:20. Маршрут №54 отправится в 23:32 от остановочного пункта «Детский сад № 55», последний автобус №23 отправится оттуда же в 23:20. Последние рейсы маршрутов №47 и №64 стартуют от остановочного пункта «ул. Высотная» в 23:20. Помимо этого, 18 и 19 ноября схемы движения маршрутов №129к и №152к по направлению в город будут включать остановочные пункты «С/о «Радуга» и «Дачи (с/о «Бирюсинка»)».

Анна Капустина