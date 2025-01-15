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Неоплаченная «Русь»

Бывшие владельцы «Покровского» судятся из-за национализированной компании

Апелляционный суд в Ростове-на-Доне рассмотрит жалобу бывшего владельца компаний, входивших в состав АО «Концерн “Покровский”», Аркадия Чебанова на отказ во взыскании 58 млн руб. с бывшего партнера и бенефициара концерна Андрея Коровайко. Истец считает, что господин Коровайко не заплатил за купленные акции семеноводческой агрофирмы «Русь». Суд первой инстанции отказал заявителю, так как акции предприятия ранее были изъяты в пользу государства. По мнению юристов, результаты в апелляции будут зависеть от того, сможет ли истец доказать, что срок исковой давности не пропущен. Аркадий Чебанов и Андрей Коровайко находятся в международном розыске по ряду уголовных статей после национализации компаний «Покровский».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд 17 января рассмотрит жалобу Аркадия Чебанова на решение Арбитражного суда Краснодарского края, который ранее отказал ему во взыскании с бывшего партнера Андрея Коровайко 58 млн руб. По утверждению истца, взыскиваемые средства — задолженность по оплате акций ОАО «Семеноводческая агрофирма “Русь”», которые были проданы ответчику.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», САФ «Русь» входит в «Агрокомплекс Лабинский», который принадлежит Росимуществу и является управляющей компанией для юрлиц концерна «Покровский». Выручка за 2023 год составила 1,7 млрд руб., убыток 660,4 млн руб.

Аркадий Чебанов — бывший владелец компаний, входивших в состав зарегистрированного в 1992 году в Ростове-на-Дону АО «Концерн “Покровский”», Андрей Коровайко — основатель и бенефициар концерна. Оба сейчас находятся в международном розыске. В России им инкриминируются преступления по ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества).

Концерн «Покровский» — многопрофильный агрохолдинг, один из крупнейших на юге России. В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов «Покровского». Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко в период работы в аппарате полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (2001 по 2004 годы). По данным прокуратуры, бизнес Андрея Коровайко строился на коррупционных доходах, полученных им во время работы в этом ведомстве.

Согласно материалам дела, в августе 2016 года мать Аркадия Чебанова Тамара Чебанова продала Андрею Коровайко 365 209 акций ОАО САФ «Русь» за 50,6 млн руб. Срок оплаты по договору купли-продажи был определен до 31 декабря 2019 года. Однако ответчик так и не оплатил переданные ему акции, единственный наследник продавца Аркадий Чебанов обратился в суд 23 января 2024 года. Наследство истец принял 17 января 2020 года, то есть в суд он обратился по истечении срока исковой давности.

В феврале 2024 года Каневской районный суд Краснодарского края по требованию Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства значительную часть активов «Покровского». Основанием для конфискации стали нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные основным бенефициаром концерна Андреем Коровайко

В суде выяснилось, что истец обнаружил копию дополнительного соглашения от 30 декабря 2019 года, изменяющее сроки оплаты проданных ценных бумаг. Однако подлинность подписи на допсоглашении вызвала сомнения у ответчика, так как документ был подписан в Ростове-на-Дону 30 декабря 2019 года. В этот день, как подтвердили сотрудники пограничного контроля ФСБ РФ в Международном аэропорту Шереметьево, Андрей Коровайко со своей семьей вылетел за пределы Российской Федерации, а Тамара Чебанова не могла находиться вместе с Андреем Коровайко, так как она была в крайне тяжелом состоянии.

Истец сообщил, что у него нет оригиналов договора купли-продажи акций и дополнительного соглашения, согласно которому срок оплаты был продлен до 21 декабря 2021 года. Однако, согласно выводам эксперта, подпись на копии дополнительного соглашения «была выполнена, вероятно, не Тамарой Чебановой, а иным лицом».

В решении Арбитражного суда Краснодарского края указано, что в августе 2023 года Лабинский городской суд изъял в доход РФ 100% акций ОАО САФ «Русь» у ОАО Племзавод «Воля» (182 603 шт.), Ангелины Коровайко (91 303 шт.) и Виктора Коровайко (91 303 шт.), в силу чего заявленные требования не подлежат удовлетворению. Кроме того, в судебном решении отмечено, что истцом не представлено достоверных доказательств фальсификации документа и пропущен срок исковой давности.

Адвокат, партнер АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова отмечает, что применение условий дополнительного соглашения означает, что иск был заявлен в пределах срока исковой давности. «Ответчик и третье лицо заявили о фальсификации допсоглашения. Однако результаты рассмотрения судом данных заявлений в решении не отражены. В решении суда отсутствует вывод суда о том, что соглашение является сфальсифицированным. И отсутствие этого вывода — серьезная ошибка суда первой инстанции, допущенная в логике изложения решения. Подобный подход является в корне неверным»,— пояснила юрист.

По ее словам, шансы истца в апелляции напрямую будут зависеть от того, сможет ли он доказать, что срок исковой давности не пропущен и суд обязан учесть условия представленного допсоглашения о продлении срока оплаты акций.

Тат Гаспарян

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