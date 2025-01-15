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Жителя Челябинской области подозревают в незаконной добыче золота в Башкирии

Сотрудники УФСБ России по Башкирии задержали жителя Челябинской области по подозрению в незаконной добыче золота общей стоимостью более 14,1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенного в крупном размере), сообщает «Ъ-Уфа» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Подозреваемый является жителем поселка Ленинск Миасского городского округа. По версии следствия, миассец добывал золото в Учалинском районе, а также в Челябинской области, используя промышленные машины и оборудование. Всего у него изъяты самородки общей массой 1,6 кг, стоимость которых, по оценке специалистов превышает 14,1 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено УФСБ по Челябинской области.

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