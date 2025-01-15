УФСБ возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота золота в Башкирии

УФСБ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту незаконного оборота драгоценных металлов, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК России) на территории двух регионов, включая Башкирию. Предполагаемый злоумышленник — житель поселка Ленинск Челябинской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.

Как установило следствие, при преступлении, которое было совершено, в частности, в Учалинском районе, подозреваемый использовал промышленные машины и оборудование. У него изъяли золотые самородки общей массой 1,6 кг. По заключению специалистов стоимость драгметаллов составила более 14,1 млн руб.

Венера Хисамова