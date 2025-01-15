В Свердловской области иноагентам запретили пополнять кадровый резерв региона

Гражданские служащие и граждане, в случае приобретения статуса иностранного агента, будут исключены из кадрового резерва государственных органов Свердловской области. Соответствующие изменения в положение о кадровом резерве на государственной службе одобрил глава региона Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из указа, основанием исключения из кадрового резерва также будет считаться выход гражданина из российского гражданства или наличие у него гражданства иностранного государства, вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Напомним, в июне 2024 года заксобрание Свердловской области поддержало расширение списка оснований для прекращения полномочий региональных депутатов. В перечень включили появление у парламентариев статуса иностранного агента. Отмечалось, что поправки были внесены в законодательство региона для его приведения в соответствие с федеральным.