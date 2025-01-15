Мэр Ярославля выступил против переименования Советской площади в Ильинскую

Мэр Ярославля Артем Молчанов будет ориентироваться на «мнение большинства» в вопросе возвращения улицам центра города дореволюционных названий. Об этом он сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Советская площадь в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Моя личная позиция: я против того, чтобы что-то менять, не спросив людей, которые вокруг находятся. Я буду склоняться к позиции большинства. Это мое личное мнение. В 2010 году было социологическое исследование, там порядка 85% жителей проголосовали против изменения названий улиц. У нас такие исследования периодически проходят, мы пока в общей динамике не видим, что нужно что-то переименовывать»,— сказал господин Молчанов.

Главный редактор издания «ProГород Ярославль» Елизавета Костишина предложила провести голосование среди присутствующих на пресс-конференции. Для примера участники решили взять центральную Советскую площадь, которая до революции называлась Ильинской по названию расположенного там храма XVII века. Против переименования проголосовали сам Артем Молчанов и председатель муниципалитета Сергей Калинин. Наблюдавший за голосованием господин Калинин сделал вывод, что против переименования проголосовало большинство участников пресс-конференции, не назвав их количество.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что дискуссию о возвращении исторических названий улиц в 2024 году начали историки и представители туристического бизнеса, однако мэрия города отказалась менять имена улиц и площадей.