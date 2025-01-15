В Краснодаре суд ликвидировал ТСЖ по требованию Госжилинспекции

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Прикубанского районного суда о ликвидации ТСЖ «Авангард» по иску Государственной жилищной инспекции региона. Решение суда имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, ТСЖ «Авангард» осуществляло деятельность по управлению многоквартирным домом №33/8 по улице 40-летия Победы в Краснодаре. В результате внеплановой документарной проверки в сентябре 2023 года о правомерности принятия собственниками помещений решения о создании ТСЖ, Госжилинспекция выдала Товариществу предписание об устранении нарушений. Однако юрлицо не исполнило требования истца в положенный срок — до 1 декабря 2023 года. Вместе с тем в январе 2024 года состоялось общее собрание членов ТСЖ «Авангард», где был принят новый устав, а также избран председатель правления. В результате анализа устава в новой редакции Госжилинспекцией края установлено несоответствие устава нормам Жилищного кодекса РФ. В связи с чем истец обратился в суд с заявлением о ликвидации ТСЖ.

Суд установил, что ТСЖ «Авангард» было создано 15 июня 2005 года на общем собрании участками долевого строительства жилого дома. При этом на хранении в Госжилинспекции края эти документы отсутствуют. Кроме того, сам протокол общего собрания участников не содержит сведения о названии товарищества и сведения об общем количестве голосов, которые имеют право принимать участие в собрании, что говорит о нарушении ст. 45 ЖК РФ (порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).

Кроме того, протокол содержит лишь сведения о количестве человек от дольщиков, без сведений об общем количестве голосов. Также отсутствовали сведения о том, обладали ли дольщики 50% голосов от общего числа.

«Указание в протоколе количества человек от дольщиков не подтверждает соблюдение необходимого кворума для принятия решения о создании товарищества»,— говорится в решении суда.

Также выяснилось, что при проведении собрания в июне 2005 года была неправильно определена площадь помещений, которыми обладают собственники, что свидетельствует о ничтожности решений, принятых на общем собрании и, как следствие, незаконности решений о создании товарищества.

Тат Гаспарян