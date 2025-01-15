Оборот оптовой торговли в Удмуртии увеличился на 100 млрд рублей за год

Оборот розничной торговли в Удмуртии составил 355,8 млрд руб. в январе-ноябре 2024 года, что на 9% больше, чем годом ранее. По темпу роста республика заняла 4-е место в ПФО, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Доля в 58,6% от оборота розничной торговли пришлась на крупные организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Пятая часть или 22,7% приходится на индивидуальных предпринимателей, торгующих вне рынка.

Оборот общественного питания увеличился на 8,6% за год, до 22,5 млрд руб. в январе-ноябре 2024 года. По показателю прироста регион расположился на 8-м месте в ПФО. Оборот оптовой торговли за указанный период составил 477,4 млрд руб. Прирост за год — 26,4% или около 100 млрд руб.