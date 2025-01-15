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В Тобольске при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Тобольске (Тюменская область) на улице 3-я Трудовая произошел пожар в жилом доме, в котором погибли два человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по Тюменской области.

Фото: МЧС Тюменской области

Фото: МЧС Тюменской области

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило 15 января во втором часу дня. На момент прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и надворные постройки площадью 110 кв. м. На месте пожара нашли тела женщины 1957 года рождения и мужчины 1954 года рождения. По данным СКР, признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти погибших.

Полина Щуцкая

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