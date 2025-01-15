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В Москве обсудили организационные вопросы открытия генконсульства Индии в Казани

В Москве состоялась встреча вице-премьера Татарстана Равиля Ахметшина с заместителем посла Индии Никилешем Гири, на которой обсуждались организационные вопросы по открытию генерального консульства Индии в Казани. Об этом сообщает пресс-служба полпредства Татарстана.

В Москве обсудили организационные вопросы открытия генконсульства Индии в Казани

В Москве обсудили организационные вопросы открытия генконсульства Индии в Казани

Фото: Пресс-служба полпредства Татарстана

В Москве обсудили организационные вопросы открытия генконсульства Индии в Казани

Фото: Пресс-служба полпредства Татарстана

Никилеш Гири поблагодарил за высокий уровень организации недавнего саммита БРИКС в Казани и теплый прием индийской делегации, возглавляемой премьер-министром Нарендрой Моди.

В свою очередь, Равиль Ахметшин подчеркнул важность расширения двусторонних отношений и отметил, что открытие генконсульства Индии в столице Татарстана будет способствовать более тесному взаимодействию.

Ожидается, что в церемонии открытия консульства примет участие министр иностранных дел Индии. Открытие консульства планируется в этом году.

О планах открыть консульства в Казани и Екатеринбурге премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил во время встречи с индийской общиной в Москве в июле прошлого года.

Анар Зейналов

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