Flydubai возобновит рейсы из Дубая в Сочи с 25 января

Авиакомпания Flydubai возобновляет рейсы из Дубая в Минеральные Воды и Сочи с 23 и 25 января соответственно. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на АТОР.

В начале января перевозчик приостановил перелеты между городами до 8 и 9 января соответственно. Пассажирам из Сочи предлагали разные варианты пересадок, вплоть до Москвы, передавал тогда АТОР сообщение туроператора Space Travel.

Рейсы отменяли в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный 25 декабря. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 пассажиров и членов экипажа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что самолет обстреляли с земли. Тогда сразу несколько авиакомпаний приостановили полеты в отдельные города России.

Татьяна Ручкина