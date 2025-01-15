Самые большие зарплаты в Казани предлагают сервисным инженерам

В январе на вакансии инженеров, которые занимаются обслуживанием сельхозтехники, предлагают до 180 тыс. руб. в месяц, согласно исследованию сервиса SuperJob.

Второе место среди самых высокооплачиваемых работ заняли главные бухгалтеры, менеджеры по аренде спецтехники и каменщики. Этим специалистам в столице Татарстана готовы платить от 150 тыс. руб.

Замыкают тройку лидеров — менеджеры по продажам, которым предлагают от 110 тыс. руб.

За 2024 год налоги на доходы физлиц в Татарстане составили 191,5 млрд руб. Это связано в том числе с увеличением количества рабочих мест и ростом зарплат в республике.

Дарья Сайфиева