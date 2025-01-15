На увеличение сбора НДФЛ в Татарстане повлияла заработная плата

Повышение сбора НДФЛ в консолидированный бюджет республики за 2024 год по сравнению с 2023 годом увеличилось по причине возросших заработных плат, роста поступлений НДФЛ с дивидендов, увеличения числа рабочих мест в республике, роста поступлений налога по декларационной компании за 2023 год, а также повышения качества налогового администрирования. Об этом редакции «КоммерсантЪ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе налоговой инспекции Татарстана.

Номинальная заработная плата в 2024 году в периоде с января по апрель выросла до 67 458,4 руб., что на 20,1% больше, чем в 2023 году за тот же срок. По состоянию на июль прошедшего года налоговые поступления от дивидендов составили 3,6 млрд руб., рабочие места увеличились на 14,9 тыс. человек, что добавило 1,4 млрд руб. к платежам НДФЛ, возросшее качество налогового администрирования, в свою очередь, привлекло 4,5 млрд руб.

Кроме того, летом 2024 года к процессу сбора налогов подключились и силовики, главный прокурор Татарстана Альберт Суяргулов запросил списки системных неплательщиков налогов, чтобы разобраться с этой проблемой.

Артём Дергунов