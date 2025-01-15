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Суд обязал Минтранс обеспечить перевозки по маршруту «Богородское — Казань»

Пестречинская прокуратура через суд обязала Минтранс Татарстана запустить регулярный автобусный маршрут «Богородское — Казань». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ведомства.

Прокуратура провела проверку по жалобам местных жителей на отсутствие общественного транспорта. Выяснилось, что администрация района неоднократно обращалась в Минтранс Татарстана с просьбой утвердить новый маршрут из-за роста численности населения и увеличившейся потребности в доступе к социальной инфраструктуре Казани. Однако министерство не предприняло никаких действий.

После того как Минтранс не удовлетворил требования прокуратуры, ведомство обратилось в суд, который признал бездействие министерства незаконным и обязал запустить межмуниципальный маршрут.

Прокуратура взяла исполнение решения на контроль.

Анар Зейналов

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