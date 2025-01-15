В Карабаше приостановили торги на капремонт городской больницы из-за жалобы

Управление ФАС России по Челябинской области приостановило аукцион на выполнение капитального ремонта городской больницы Карабаша за 100 млн руб. Причиной стала жалоба одного из участников тендера. Заказчику необходимо устранить нарушения и дополнить документацию. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Жалобу на аукцион подало ООО «Стратегия». Подрядчик указал, что в описании объекта закупки содержится неподтвержденное заключение о техническом обследовании здания. Документ не подписан, также отсутствуют признаки достоверности документа. Заказчик в лице ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш» пояснил, что это было предварительное заключение. Действующий документ был получен только 16 декабря 2024 года, а аукцион был объявлен раньше.

УФАС РФ по Челябинской области выдало заказчику аукциона предписание. Ему необходимо до 17 января 2025 года разместить актуальное заключение о техобследовании здания и продлить срок подачи заявок на участие в торгах на три дня.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2024 года УФАС отменил закупку на капитальный ремонт городской больницы Карабаша после рассмотрения двух жалоб от Сергея Тимофеева и Андрея Лукина. Они сообщали, что заказчик не определил окончательный объем строительно-монтажных работ, объединил в один лот подготовку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ, не представил в техзадании документацию в полном объеме, неправильно оформил заключение по итогам обследования строительных конструкций, а также просил разработать проект усиления аварийного участка стены и вентиляции, хотя ранее уже он заключал договоры на оказание этих услуг и оплачивал их. Еще одна претензия была связана с неточным расчетом стоимости контракта.