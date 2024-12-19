УФАС заблокировало торги на ремонт горбольницы в Карабаше из-за жалоб

Управление ФАС России по Челябинской области рассмотрело жалобы двух предпринимателей на аукцион по проведению капитального ремонта городской больницы в Карабаше. Начальная стоимость контракта составляла 102,8 млн руб. В результате антимонопольное ведомство признало претензии обоснованными и постановило отменить закупку. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Аукцион организован 11 декабря ГБУЗ «Городская больница Карабаша». Подрядчику нужно разработать проектную документацию и выполнить капитальный ремонт медучреждения. Однако в УФАС поступили две жалобы от предпринимателей Сергея Тимофеева и Андрея Лукина.

Первый предприниматель в жалобе заявил, что заказчик не определил окончательный объем строительно-монтажных работ, объединил в один лот подготовку проектно-сметной документации и выполнение строительных работ, не представил в техзадании документацию в полном объеме, неправильно оформил заключение по итогам обследования строительных конструкций. Кроме того, Сергей Тимофеев заметил, что заказчик просит разработать проект усиления аварийного участка стены и вентиляции, хотя ранее уже заключал договоры на оказание этих услуг и оплачивал их. Еще одна претензия связана с неточным расчетом стоимости контракта.

Индивидуальный предприниматель Андрей Лукин также пожаловался на неправильное заключение по обследованию строительных конструкций, объединение разных видов работ в одном контракте и недостаточное их финансирование.

В результате УФАС обязало ГБУЗ «Городская больница Карабаша» и центр организации закупок Челябинской области отменить тендер и привлечь виновных в перечисленных нарушениях лиц к административной ответственности.