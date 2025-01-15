Больше 130 предприятий общепита Удмуртии готовили еду с нарушениями в 2024 году

В 2024 году 136 предприятий общепита в Удмуртии, включая 122 ИП и 14 организаций, изготавливали готовые блюда из «сырья неизвестного происхождения» и осуществляли их доставку. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В декабре 2024 года было установлено, что 42 ИП и 11 юрлиц в Ижевске производили еду, в том числе суши, роллы, шаурму, бургеры и другие блюда, без необходимых ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), а также нарушали сроки их гашения.

13 января 2025 года надзорный орган объявил предостережения ИП Сырых Л.Ю. (суши-бар) за отсутствие ВСД, ИП Блиновой О.А. (пиццерия) — за нарушение сроков гашения документов. Еду продавали жителям в местах общепита, а так через сервисы быстрой доставки из ресторанов.