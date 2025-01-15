ФСБ предупредила уральцев о распространении фейков иностранными спецслужбами

Уральцев предупредили об участившихся случаях появления фейков в СМИ, которые распространяют иностранные спецслужбы для дестабилизации общества и разжигания межнациональных конфликтов, соответствующее сообщение выпустило УФСБ по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Главными темами фейковых новостей последней недели стали якобы атаки беспилотников, нападение мигрантов на российских граждан и «взрывы» на территории региона», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что недостоверная информация рассылается в СМИ и социальные сети через форму обратной связи. «Ставка делается на то, что журналисты и администраторы интернет-ресурсов опубликуют информацию без дополнительных проверок на достоверность», — подчеркнули в УФСБ.

Ранее УФСБ предупреждало об активизации иностранных спецслужб, которые пытаются вовлечь уральцев в совершение преступлений. В частности, работники спецслужб вынуждают своих жертв поджигать военкоматы и повреждать военные объекты, стремятся получить доступ к секретным сведениям, содержащим государственную тайну.

Мария Шараева