Главные новости за 15 января. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов
Елена Батанова покинула пост министра соцзащиты Белгородской области ради должности советника губернатора. Ее место в качестве врио заняла Олеся Митякина.
Три человека вышли в финал конкурса на пост главы липецкого Лев-Толстовского района.
Замминистра ЖКХ и энергетики Воронежской области Наталия Толчеева может уйти в отставку.
Сменился ректор Мичуринского агроуниверситета в Тамбовской области.
Россельхознадзор выиграл спор с орловским НПО «Бетагран Семена».
Наталья Шаролапова утверждена в должности белгородского министра финансов.
Бывший бизнес-партнер воронежской «Галереи Чижова» обжаловал отказ выплаты 813 млн руб. в Верховном суде.
Липецкий пивзавод добился снижения размера доначисленных налогов в 2,3 раза.
Московский «Титан-2» взыскал часть неустойки с одного из старейших белгородских заводов.