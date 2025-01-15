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Главные новости за 15 января. Белгород, Воронеж, Липецк, Орел, Тамбов

Елена Батанова покинула пост министра соцзащиты Белгородской области ради должности советника губернатора. Ее место в качестве врио заняла Олеся Митякина.

Три человека вышли в финал конкурса на пост главы липецкого Лев-Толстовского района.

Замминистра ЖКХ и энергетики Воронежской области Наталия Толчеева может уйти в отставку.

Сменился ректор Мичуринского агроуниверситета в Тамбовской области.

Россельхознадзор выиграл спор с орловским НПО «Бетагран Семена».

Наталья Шаролапова утверждена в должности белгородского министра финансов.

Бывший бизнес-партнер воронежской «Галереи Чижова» обжаловал отказ выплаты 813 млн руб. в Верховном суде.

Липецкий пивзавод добился снижения размера доначисленных налогов в 2,3 раза.

Московский «Титан-2» взыскал часть неустойки с одного из старейших белгородских заводов.

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