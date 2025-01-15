Антонов назвал условия возобновления диалога с США о контроле над вооружениями

Бывший посол России в США Анатолий Антонов в интервью «Ъ» заявил, что для возвращения к контактам с Вашингтоном по контролю над вооружениями требуется пересмотр враждебной политики по отношению к РФ. Однако, по его словам, пока США не учитывают российские национальные интересы и продолжают санкционное давление, возобновление диалога невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам всего лишь надо, чтобы американцы на практике вернулись к столь понятным и важным положениям, хотя бы заложенным в преамбуле ДСНВ о равной и неделимой безопасности. Нам надо в будущем выработать общее понимание и содержание приемлемого для всех уравнения мира»,— сказал бывший российский посол. Комментируя призывы уходящей администрации США возобновить диалог о контроле над вооружениями, он заявил: «Давайте правде смотреть в глаза: все, что нужно уходящей администрации,— заглянуть в глубину наших ядерных арсеналов через проверочные механизмы ДСНВ».

Анатолий Антонов, возглавлявший переговорную команду при обсуждении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДСНВ), добавил, что за последние годы США подорвали фундаментальные принципы документа, после чего Россия приостановила свое участие в соглашении. «Твердо убежден, что и по истечении срока действия ДСНВ наша страна продолжит проводить политику ответственного партнера в мире. В гонку ядерных вооружений втягиваться не будем, но внимание к совершенствованию ядерной триады останется в фокусе руководства России»,— пояснил Анатолий Антонов.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».

Лусине Баласян