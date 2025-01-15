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Фаррахов призвал граждан предложить идеи для улучшения закона о борьбе с мошенничеством

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил гражданам внести свои предложения и замечания по законопроекту, направленному на защиту от финансового мошенничества. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Айрат Фаррахов призвал граждан предложить идеи для улучшения закона о борьбе с мошенничеством

Айрат Фаррахов призвал граждан предложить идеи для улучшения закона о борьбе с мошенничеством

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Айрат Фаррахов призвал граждан предложить идеи для улучшения закона о борьбе с мошенничеством

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Айрат Фаррахов отметил, что в своей работе он часто сталкивался с ситуациями, когда люди становились жертвами мошенников, использующих социальные технологии для обмана, в том числе заставляя граждан брать кредиты.

По словам господина Фаррахова, подготовка ко второму чтению закона еще не завершена, и в этот процесс можно внести предложения и замечания от граждан. «Впереди подготовка ко 2 чтению — значит, можно учесть еще ряд ваших предложений и замечаний. Уверен, они есть, поэтому пишите в комментариях», — призвал депутат.

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, вводящий «период охлаждения» для потребкредитов и займов. Инициатива направлена на защиту граждан от финансового мошенничества. Согласно проекту, кредиты и займы на суммы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут выдаваться с отсрочкой 4 часа, а на суммы более 200 тыс. — с отсрочкой 48 часов. Также банки и МФО обязаны будут проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества. Помимо этого, МФО получат доступ к базе данных Центробанка о случаях и попытках денежных переводов без согласия клиента.

Завершение рассмотрения законопроекта запланировано на конец января, а основные положения вступят в силу через 180 дней.

Анар Зейналов

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