В центре Ярославля хотят отремонтировать 55 фасадов

В зоне ЮНЕСКО Ярославля в 2025 году намерены отремонтировать 55 фасадов исторических зданий. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов в ходе пресс-конференции 15 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Всего планируется привести в порядок фасады 200 зданий в городе. По словам мэра, в 2024 году по всем выбранным зданиям Фонд капитального ремонта, который занимается программой по ремонту фасадов, подготовил документацию.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время будут закупки, и этот строительный сезон центральная часть города встретит в строительных лесах. Но пусть оно произойдет»,— сказал господин Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что первоначально на ремонт фасадов домов в исторических центрах городов области в 2024 году планировалось направить 1 млрд руб. Однако позже 500 млн руб. перенесли на 2025 год из-за неготовности проектов. Затем была перераспределена и большая часть оставшихся средств.

Алла Чижова