В Удмуртии зарегистрировали более 1,3 тысячи химических отравлений в 2024 году

За 2024 год в Удмуртии зарегистрировали 1,3 тыс. случаев острых отравлений химической этиологии. Большинство пострадавших — мужчины (58%), женщин — 42%. Среди пострадавших 303 случая относятся к детям до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На 1-м месте по количеству случаев находятся отравления лекарственными веществами — 486 случаев (37,1% от общего числа). Основные причины — суицидальные попытки и ошибочный прием медикаментов.

На 2-м месте — отравления спиртосодержащей и алкогольной продукцией, зарегистрировано 348 случаев (26,5%). Из них 328 фактов связаны с употреблением этанола, 12 — метанола. 183 случая закончились летальным исходом.