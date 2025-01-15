Уфимец взыскал 2,7 млн рублей за смерть заразившейся на работе COVID-19 жены

Шестой кассационный суд оставил без удовлетворения жалобу отделения Социального фонда на решение нижестоящих судов о выплате 2,75 млн руб. уфимцу за гибель супруги, умершей от коронавирусной инфекции в ноябре 2021 года.

Как следует из определения кассационного суда, жена истца работала санитаркой бактериологической лаборатории медико-санитарной части МВД по Башкирии. В октябре 2021 года она была госпитализирована с внебольничной пневмонией, вызванной коронавирусной и бактериальной инфекцией и спустя несколько дней скончалась.

Работодатель составил акт о профессиональном заболевании. К такому же выводу пришли в Уфимском НИИ медицины труда и экологии человека и бюро медико-социальной экспертизы.

Супруг умершей подал иск к отделению Социального фонда, в котором просил страховую выплату в размере 2,75 млн руб. Суды первой и апелляционной инстанции требования истца удовлетворили. Было установлено, что санитарка контактировала с сотрудниками лаборатории и пациентами, которые были инфицированы COVID-19, и могла заразиться на рабочем месте. Фонд в свою очередь отказался признать, что несчастный случай связан с производством и обжаловал вынесенные судами акты. В кассационной жалобе ответчик указал: установить, что заражение произошло на рабочем месте, невозможно, так как инфекция «была локализована повсюду: в транспорте, в местах общего пользования».

Кассационная инстанция, отклоняя доводы ответчика, указала на отсутствие доказательств инфицирования умершей COVID-19 не на рабочем месте.

Наталья Балыкова