«Проект частично займет Центральный, Северный, Северо-Западный и Западный округа»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о плане развития новой локации и лотах, уже выставленных на продажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В локации «Большой Сити» за год 25 премьер: открыты были продажи в жилых корпусах, в них предусмотрено почти 8 тыс. вариантов квартир и апартаментов. Данный показатель на треть превышает тот, что был зафиксирован еще годом ранее, тогда было в пределах 6 тыс. квартир в 17 корпусах. Площадь нового жилья всех классов составила чуть более 520 тыс. «квадратов», тогда как годом ранее было не более 400 тыс. кв. м, подсчитали специалисты компании «АЕОН-Девелопмент» на базе данных платформы bnMAP.pro.

Проект «Большой Сити» как продолжение делового квартала «Москва-Сити» в перспективе займет едва ли не пятую часть города. Более 3,2 тыс. га от Ленинградского проспекта до Кутузовского, частично включая четыре административных округа: Центральный, Северный, Северо-Западный и Западный. В состав «Большого Сити» входят Мневниковская пойма и Ходынка, а по правому берегу реки Филевский парк и Дорогомилово. Масштабный план развития локации уже реализуется, возводятся новые жилые комплексы, появляется новая коммерческая недвижимость, общественные пространства и парки, благоустраивают набережные.

По данным специалистов, средневзвешенная стоимость жилого метра в «Большом Сити» достигает отметки в 670 тыс. руб., средняя площадь лота — в пределах 78 «квадратов». Класс и стоимость недвижимости в локации во многом обусловлены соседством с деловым кварталом «Москва-Сити», близостью к улице 1905 года и Кутузовскому проспекту, а также наличием набережных, отмечают эксперты. В самом «Сити» представлены преимущественно здания с апартаментами и квартирами премиум-класса.

Светлана Бардина