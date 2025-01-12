Более тысячи человек пропали без вести в Ростовской области за 2024 год

По итогам 2024 года в Ростовской области было зафиксировано 1057 обращений, связанных с пропажей людей. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза-Алерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ Фото: Александр Сайганов, Коммерсантъ

Живыми волонтеры за прошлый год смогли найти 664 человека. Еще 64 человека были обнаружены мертвыми. На данный момент в розыске остаются 64 человека, о пропаже которых заявили в 2024 году. Еще 118 заявок остались неподтвержденными, так как заявитель перестал выходить на связь с волонтерами.

Волонтеры отмечают, что среди пропавших люди всех возрастов. Больше всего в возрасте от 7 до 65 лет — 533 человека. Следом идут пожилые люди в возрасте старше 65 лет — 340 человек. Детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет за прошлый год было объявлено в розыск 162 человека.

Люди среднего возраста, по данным «Лиза-Алерт» очень часто уезжают в длительные командировки без предупреждения. Подростки могут уйти из дома из-за конфликтов с родителями. У людей же старшего поколения часто причиной может выступать деменция.

Также волонтеры рассказали, что в 2024 году 106 человек обратились к ним, потеряв близких. Им помогли воссоединится с семьей.

Роман Никитин