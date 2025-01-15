МККК посетил арестованных в Азербайджане экс-лидеров Нагорного Карабаха

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили содержащихся под стражей в Азербайджане бывших военно-политических руководителей Нагорного Карабаха. С ними провели индивидуальные встречи и, как говорится в заявлении, создали для них условия для связи с семьями. Среди арестованных — бывший госминистр НКР Рубен Варданян, которому грозит пожизненное заключение по выдвинутым против него обвинениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян в 2022 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян в 2022 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращение с задержанными и условия их содержания. Кроме того, организация создает условия для восстановления или поддержания связи задержанных с их семьями. Все наблюдения и рекомендации, сделанные по итогам таких посещений, передаются исключительно задержавшей стороне, следуя установленным процедурам МККК»,— сообщила Report руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

После признания территории Нагорного Карабаха частью Азербайджана осенью 2023 года азербайджанские правоохранительные органы задержали Рубена Варданяна, бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакна и Араика Арутюняна, экс-главу МИДа Давида Бабаяна и других лиц, входивших в политическое и военное руководство непризнанной республики.

Рубена Варданяна, в частности, обвиняют в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Его адвокаты в письме к специальному докладчику ООН сообщали о жестком обращении и пытках, которым подвергается их подзащитный. В апреле 2024 года Рубен Варданян объявлял голодовку.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».