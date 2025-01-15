Прокуратура отменила 11 незаконных постановлений нижегородского минлесхоза

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура признала незаконными 11 постановлений министерства лесного хозяйства Нижегородской области о привлечении граждан к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 15 января.

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Надзорное ведомство посчитало, что должностные лица министерства в отсутствие всех обстоятельств дела и места совершения правонарушения привлекли граждан к ответственности по части 1 статьи 7.11 (пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения) и части 1 статьи 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах).

По результатам рассмотрения прокурорских протестов минлесхоз отменил постановления, дела об административных правонарушениях вернули на новое рассмотрение.

Галина Шамберина