«Яндекс» отчитался о продаже билетов на новогодние праздники

Продажи «Яндекс (MOEX: YDEX) Афиши» билетов на мероприятия в новогодние праздники выросли на 75% год к году и достигли 3 млрд руб., сообщил «Ъ» представитель сервиса.

В целом более 1 млрд руб. пришлось на праздничные ёлки, еще 1,5 млрд — на театр, кино и на концерты. Выступления стендап-комиков принесли 100 млн руб. «Обычно россияне тратят эту сумму (3 млрд руб.) на билеты в течение месяца,— уточнили в компании,— но 2 января 2025 года "Яндекс Афиша" поставила абсолютный рекорд в истории сервиса по продажам за день: 181 млн руб.».

Юлия Юрасова