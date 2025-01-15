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Верховный Суд Удмуртии оставил под стражей главу минприроды Дениса Удалова

14 января Верховный Суд Удмуртии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Дениса Удалова, обвиняемого в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, меру пресечения оставили без изменений. Срок заключения под стражей — до 5 марта 2025 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, следствие считает, что с июля 2019-го по декабрь 2020 года он принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта Строй», по выполненным работам по расчистке русла реки Увы в Вавожском районе по госконтракту. При этом сведения об объеме работ были завышены. Ущерб федеральному бюджету составил более 23 млн руб.

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