Минспорт Татарстана в ответ на жалобу лыжницы: вопросы проживания были согласованы

В Министерстве спорта Татарстана ответили на жалобу лыжницы Анастасии Кулешовой и сообщили, что вопросы проживания спортсменов сборной России были согласованы с тренерским штабом и Федерацией лыжных гонок России. Списки на расселение сформировали с администраторами команды. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее спортсменка Анастасия Кулешова выложила в свой Telegram-канал видео, где рассказала, что лыжники живут в тесных комнатах, а в шкафах не хватает места для вещей.

«Хочу показать, как живет в прославленной Казани сборная России. Комната два на два, даже положить вещи некуда. Шкаф — ни полок, ничего, две вешалки на человека. Сумка заняла весь проход между кроватями. Куда мне ее класть, другие вещи?» — рассказала Анастасия Кулешова.

На данный момент видео удалено из Telegram-канала.

В Минспорте Татарстана уточнили, что учитывались пожелания лыжников по формату проживания, а организаторы следовали предоставленным спискам размещения спортсменов. В министерстве объяснили, что санаторий «Балкыш» выбрали из-за близости к местам проведения соревнований, чтобы уменьшить время на переезды. Старший тренер сборной России Егор Сорин также отметил, что условия санатория отлично подходят для проживания спортсменов.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на жалобы лыжницы.

«Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся», — передает Sport24.

Диана Соловьёва