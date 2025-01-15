В новогодние праздники трафик на трассе М-12 «Восток» увеличился вдвое

С 29 декабря по 8 января водители проехали по платной автомобильной магистрали М-12 «Восток» больше 822,6 тыс. раз. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в своем телеграм-канале.

«Для поездок россияне все чаще выбирают автомобильные путешествия», — отметил зампред правительства России.

Трассу М-12 «Восток» в этом году планируют продлить до Екатеринбурга, а еще через год открыть участок до Тюмени. Продолжение строительства Хуснуллин анонсировал в ноябре 2024 года. Напомним, создание платной дороги от Москвы до Казани обошлось в 910 млрд руб.