В СКР завершено расследование в отношении женщины, обвиненной в убийстве сына

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении жительницы Перми Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве малолетнего сына. Как сообщает «АиФ Пермь», дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Шатова.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю Ирина Шатова.

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

По версии следствия, 11 июля 2024 года Ирина Шатова убила своего 9-летнего сына, а затем вывезла его тело на одну из мусорных площадок в Ленинском районе Перми. Преступление было раскрыто, в отношении женщины возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В ходе следственных действий она пояснила, что решила убить сына из-за собственных финансовых проблем, а затем хотела совершить суицид. В ходе психолого-психиатрической экспертизы Ирина Шатова была признана вменяемой. Вину в совершении преступления она признала.