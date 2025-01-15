В Ростовской области установили границы особо охраняемой природной зоны

В Мясниковском районе по иску прокурора установили границы особо охраняемой природной территории, включая Степь Приазовскую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура выявила, что сведения о границах природной зоны отсутствовали в схеме территориального планирования района. Это создавало угрозу сохранению памятника природы.

По иску прокурора в схеме территориального планирования Мясниковского района отразили необходимые сведения о границах особо охраняемой природной территории

Ева Китаева