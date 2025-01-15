Перевозки груженых контейнеров на СвЖД выросли на 4,2% в 2024 году

На Свердловской железной дороге (СвЖД) за 2024 год внутри страны и на экспорт было отправлено 328,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 4,2% превышает показатель 2023 года. Как сообщили в пресс-службе магистрали, в контейнерах было перевезено 5,9 млн тонн грузов (+3,9% год к году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Уточняется, что больше всего по объемам (в ДФЭ) было перевезено:

химикатов и соды — 125,7 тыс.

нефти и нефтепродуктов — 36,9 тыс.

лесных грузов — 32,6 тыс.

бумаги — 25,7 тыс.

химических и минеральных удобрений — 19,4 тыс.

При этом наибольшую динамику год к году показали:

продукты перемола — рост в 2,5 раза;

огнеупоры — рост в 1,3 раза;

химические и минеральные удобрения — рост в 1,3 раза;

зерно — рост на 19,8%;

строительные грузы — рост на 16,3%.

Всего за прошлый год было перевезено 446,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,2%), в том числе внутри страны — 261,9 тыс. ДФЭ (+1,2%).

Анастасия Таначева