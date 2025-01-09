Оплату по геолокации запустят в нижегородских троллейбусах в январе
В Нижнем Новгороде с 13 по 19 января начнут вводить оплату проезда по геолокации. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития транспортных систем.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Безбилетная система фиксирует геометки и определяет, когда и на каком транспорте ехал пассажир. Другие способы оплаты также останутся доступными для нижегородцев.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», возможность оплаты по геолокации появилась в нижегородских электробусах в 2024 году. Новую систему запустили в тестовом режиме в октябре.