В Перми между водителями автомобилей, пострадавших в ДТП, произошла драка

Днем 14 января в полицию Орджоникидзевского района города Перми поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Академика Веденеева. Как сообщает пресс-служба пермской полиции, после ДТП между водителями пострадавших автомобилей произошла драка.

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По предварительным данным, во время движения в районе дома №92 по ул. Академика Веденеева водитель автомобиля «Рено» не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Лада». После этого «Рено» отбросило на дорожный знак. В результате аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. По факту ДТП в отношении водителя «Рено» были составлены административные материалы.

По данным пресс-службы, в это же время в ведомство поступил звонок от местной жительницы о драке между молодыми людьми, у одного из которых в руках была пневматическая винтовка. Сотрудники полиции выяснили, что конфликту предшествовало ДТП. От участников инцидента заявлений в полицию не поступало. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.