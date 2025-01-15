В Татарстане выделили 59,6 млрд руб. на реализацию 12 национальных проектов в 2025 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ — министр экономики Мидхат Шагиахметов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане направят 59,6 млрд рублей на нацпроекты в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане направят 59,6 млрд рублей на нацпроекты в 2025 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году Республика Татарстан направила 47 млрд руб. на реализацию 14 нацпроектов. Наибольшее финансирование получил проект «Безопасные качественные дороги» — 20,96 млрд руб.

Анар Зейналов